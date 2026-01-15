NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Gewinnzone

Um 15:58 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,80 Prozent auf 23 658,63 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,947 Prozent fester bei 23 693,97 Punkten, nach 23 471,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 622,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 710,98 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,347 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 057,41 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 22 670,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 511,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,82 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 813,30 Punkte. Bei 23 119,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 18,10 Prozent auf 26,10 USD), Amkor Technology (+ 10,44 Prozent auf 53,75 USD), MKS Instruments (+ 9,45 Prozent auf 208,28 USD), KLA-Tencor (+ 9,07 Prozent auf 1 564,55 USD) und Applied Materials (+ 8,88 Prozent auf 328,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-5,04 Prozent auf 16,57 USD), Consumer Portfolio Services (-3,77 Prozent auf 8,69 USD), Infosys (-3,54 Prozent auf 18,67 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,23 Prozent auf 173,53 USD) und SMC (-3,19 Prozent auf 401,75 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 8 503 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at