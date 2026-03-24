NASDAQ-Handel NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben

Zum Handelsende fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,84 Prozent auf 21 761,89 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,634 Prozent auf 21 807,60 Punkte an der Kurstafel, nach 21 946,76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 712,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21 916,16 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 863,68 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 24.12.2025, einen Wert von 23 613,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 18 188,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,34 Prozent nach unten. 23 988,26 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 522,75 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell NETGEAR (+ 10,88 Prozent auf 24,46 USD), Methanex (+ 9,04 Prozent auf 58,73 USD), Amkor Technology (+ 8,98 Prozent auf 50,26 USD), Dorel Industries (+ 8,93 Prozent auf 1,25 USD) und Veeco Instruments (+ 8,83 Prozent auf 34,39 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-7,80 Prozent auf 12,17 USD), Donegal Group B (-6,77 Prozent auf 16,95 USD), Salesforce (-6,23 Prozent auf 183,02 USD), Blackbaud (-6,18 Prozent auf 40,83 USD) und Nice Systems (-6,01 Prozent auf 109,98 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 34 514 705 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,677 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,08 erwartet. Mit 12,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at