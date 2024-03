NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter

Der NASDAQ Composite verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:59 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,16 Prozent auf 16 375,40 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,085 Prozent auf 16 387,83 Punkte an der Kurstafel, nach 16 401,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 419,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 361,00 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,36 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 22.02.2024, einen Stand von 16 041,62 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 14 992,97 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wies der NASDAQ Composite 11 669,96 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,90 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geospace Technologies (+ 4,20 Prozent auf 13,63 USD), Comtech Telecommunications (+ 3,96 Prozent auf 3,41 USD), Landec (+ 3,57 Prozent auf 5,22 USD), Nissan Motor (+ 3,36 Prozent auf 642,50 JPY) und Park-Ohio (+ 2,52 Prozent auf 27,66 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Cutera (-33,04 Prozent auf 1,54 USD), Sangamo Therapeutics (-15,95 Prozent auf 0,82 USD), Enzon Pharmaceuticals (-12,50 Prozent auf 0,07 USD), Ebix (-9,55 Prozent auf 0,88 USD) und Donegal Group B (-7,14 Prozent auf 12,87 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 334 583 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,920 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 14,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at