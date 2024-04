NASDAQ-Handel: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,73 Prozent auf 15 719,04 Punkte nach oben. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,480 Prozent fester bei 15 525,55 Punkten, nach 15 451,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 720,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 510,58 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16 428,82 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 23.01.2024, mit 15 425,94 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 072,46 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,45 Prozent zu. Bei 16 538,86 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Arundel (+ 12,50 Prozent auf 0,18 CHF), HealthStream (+ 10,99 Prozent auf 26,76 USD), Repligen (+ 10,61 Prozent auf 174,19 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 7,75 Prozent auf 0,08 USD) und Cutera (+ 7,73 Prozent auf 2,09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen JetBlue Airways (-16,98 Prozent auf 6,24 USD), LKQ (-12,81 Prozent auf 42,66 USD), Comtech Telecommunications (-9,09 Prozent auf 1,60 USD), Cathay General Bancorp (-5,63 Prozent auf 34,56 USD) und TransAct Technologies (-5,41 Prozent auf 4,55 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 973 120 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,785 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 22,73 Prozent an der Spitze im Index.

