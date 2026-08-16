Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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16.08.2026 15:42:16
Nebius Jumps But Forms Risky Pattern as Short Interest Hits 25.6%
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