Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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22.06.2026 13:15:00

Nebius Stock's Massive Upside Comes With Serious Risks

Nebius (NASDAQ: NBIS) has become one of the most intriguing AI infrastructure stocks in the market. The company's revenue growth, hyperscaler agreements, and power expansion plans have created a rather exciting bull case. But with valuation risk, capital intensity, and execution pressure rising, the real question is whether Nebius can become foundational AI infrastructure.Stock prices used were the market prices of June 5, 2026. The video was published on June 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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