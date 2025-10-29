Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
29.10.2025 05:01:00
Neuer Anlauf Ubers für autonome Taxi mit Stellantis, Nvidia und Foxconn
Uber möchte menschliche Chauffeure einsparen. Nvidia und Foxconn sollen Stellantis-Autos selbstfahrend machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
31.10.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Paris: Das macht der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.10.25