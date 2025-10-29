NVIDIA Aktie

181,52EUR 6,10EUR 3,48%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 14:10:09

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri hob am Mittwoch seine Gewinnschätzungen für den KI-Konzern an. Aktuelle Nachfrage-Signale der Kalifornier sprächen dafür, dass die Markterwartungen viel zu niedrig angesetzt seien. Dies signalisierten auch seine jüngsten Überprüfungen der Lieferketten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 210,88 		Abst. Kursziel*:
11,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 210,36 		Abst. Kursziel aktuell:
11,71%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten