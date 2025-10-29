NVIDIA Aktie
|177,24EUR
|1,82EUR
|1,04%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern werfe offenbar die Markterwartungen an die Datenzentren-Umsätze gerade komplett über den Haufen, schrieb Analyst Stacy Rasgon nach einer Präsentation des Nvidia-Chefs Jensen Huang. Aus Folien lasse sich schließen, dass der Konzern offenbar für das Geschäftsjahr 2027 mit deutlich mehr als 300 Milliarden Dollar plane. Die Markterwartungen lägen bei lediglich 258 Milliarden Dollar./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 225,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 201,03
|
Abst. Kursziel*:
11,92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 201,03
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,92%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar (dpa-AFX)
|
07:52
|NVIDIA-Aktie: Musks KI-Firma xAI greift wohl zu NVIDIA-Chips (finanzen.at)
|
03:28
|Nvidia supplier has already sold next year’s chips on AI boom (Financial Times)
|
28.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|176,76
|0,76%
