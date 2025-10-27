Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
27.10.2025 08:43:00
Nike "Amplify": Motorisierter Laufschuh soll Läufer entlasten
Nike und Dephy nutzen ein Mini-Exoskelett, um die natürliche Laufbewegung von Sportlern zu unterstützen. Das System soll sie schneller und weiter laufen lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|8 320,00
|-7,61%
|Nike Inc.
|58,10
|0,48%