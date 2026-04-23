Promise Aktie
WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007
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23.04.2026 07:48:26
Nokia earnings beat estimates as data centre pivot shows promise
The company’s shares have almost doubled over the last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Corp ADR Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 ADRs
|15 170,00
|4,40%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|8,96
|1,66%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
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