Nokia Aktie

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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

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29.04.2026 07:38:12

Nokia Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum ersten von 5,20 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Simon Coles passte am Dienstagabend seine Erwartungen für Europas Netzwerkausrüster an. Bei Nokia führe die Dynamik im Geschäft mit IP- und optischen Netzwerken zu erhöhten Schätzungen, während er seine Annahmen für den Konkurrenten Ericsson reduzierte. Die Bewertung spreche im Falle von Nokia aber weiter für eine negative Einschätzung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Underweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
9,70 € 		Abst. Kursziel*:
-17,51%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
10,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26,50%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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