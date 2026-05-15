Nokia Aktie
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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 8,50 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters für die Telekombranche habe eine bedeutende Anhebung der Prognosen für Netzwerktechnologie enthalten, schrieb Robert Sanders in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zu verdanken sei dies der Nachfrage im Bereich KI-Rechenzentren./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,90 €
|
Abst. Kursziel*:
13,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,11%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
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