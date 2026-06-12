Nokia Aktie
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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 12 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank neuer Kunden unter den großen Cloud-Unternehmen (Hyperscaler) oder spezialisierten Cloud-Firmen (Neoscaler) lege der Anbieter von Netzwerktechnik beim Wachstum den nächsten Gang ein, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Insgesamt sieht er für die Aktien der Finnen noch viel Luft nach oben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 23:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
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Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,37 €
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Abst. Kursziel*:
45,51%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
12,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,22%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
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KGV*:
-
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