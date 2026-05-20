Nokia Aktie
|11,96EUR
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|1,92%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
20.05.2026 12:38:51
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Gespräch mit Vorstandschef Justin Hotard im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz in Boston auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dies geht aus einer aktuellen Analyse von Sandeep Deshpande vom Mittwoch hervor./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
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Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
12,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12,03 €
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Abst. Kursziel*:
-0,25%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
11,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,33%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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