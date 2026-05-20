NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Gespräch mit Vorstandschef Justin Hotard im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz in Boston auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dies geht aus einer aktuellen Analyse von Sandeep Deshpande vom Mittwoch hervor./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST



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