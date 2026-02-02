Nokia Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finnen machten im Bereich Optical Networks weiter Fortschritte, müssten allerdings auch weiterhin viel investieren, schrieb Alexander Duval am Freitagabend./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
5,36 €
Abst. Kursziel*:
-34,75%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
5,36 €
Abst. Kursziel aktuell:
-34,75%
Analyst Name::
Alexander Duval
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
29.01.26
|Nokia-Aktie niedriger: Weniger Gewinn trotz höherem Umsatz (dpa-AFX)
28.01.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,50 Euro (dpa-AFX)
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nokia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
01.01.26
|How Nokia went from iPhone victim to $1bn Nvidia deal (Financial Times)
25.11.25
|Nokia-Aktie mit Plus: Konzern bestätigt Delisting in Paris zum Jahresende (Dow Jones)
19.11.25
|Nokia-Aktie dennoch tiefer :Nokia präsentiert neue Wachstumsstrategie für KI und Cloud (finanzen.at)
19.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele (dpa-AFX)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|09:33
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
