Nokia Aktie

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Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

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30.06.2026 06:38:26

Nokia Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 10,70 auf 13,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zusammenarbeit des Netzwerkausrüsters mit Hyperscalern nehmen im gesamten Optik-Portfolio zu, wobei die Beschleunigung im Bereich IP-Netzwerke derzeit durch den Gewinn von Switch-Aufträgen bei einem Hyperscaler vorangetrieben werde, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Die Auftragsdynamik sollte 2027 und 2028 zu einem höheren Wachstum und einer stärkeren Margensteigerung führen als bisher prognostiziert, was zudem einen weiteren Kursanstieg der Aktie stützen dürfte. Menon hob seine Schätzungen a. Er sieht sich beim Ergebnis je Aktie 2027 16 Prozent über der Konsensprognose./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,22 € 		Abst. Kursziel*:
22,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,37%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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