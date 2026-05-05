ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia nach dem Quartalsbericht von 5,50 auf 11,00 Euro verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die inzwischen greifbaren Fortschritte im Bereich KI spiegelten sich bereits im gestiegenen Aktienkurs des Netzwerk-Infrastrukturanbieters für die Telekombranche wider, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.