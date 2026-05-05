Nokia Aktie
|11,53EUR
|0,37EUR
|3,27%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia nach dem Quartalsbericht von 5,50 auf 11,00 Euro verdoppelt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die inzwischen greifbaren Fortschritte im Bereich KI spiegelten sich bereits im gestiegenen Aktienkurs des Netzwerk-Infrastrukturanbieters für die Telekombranche wider, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,56%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
29.04.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Nokia auf 8 Euro - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
27.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nokia auf 10,70 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Nokia legt starke Bilanz vor: Aktie zieht an - Rückenwind von JPMorgan Chase (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Nokia verdient dank KI-Strategie mehr als erwartet - Aktie auf 16-Jahres-Hoch (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Nokia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.03.26
|Nokia-Aktie steigt: Hochstufung auf 'Neutral' - deutlich höhere Prognosen (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Nokia-Aktie leichter: Netztechniker warnt auf MWC vor Datenflut durch KI (dpa-AFX)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|12:25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
