Nokia Aktie
|8,15EUR
|0,13EUR
|1,57%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 13,50 auf 11,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrüster habe im Segment "AI & Cloud" sehr starke Auftragseingänge verzeichnet, schrieb Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sprach von einer hervorragenden Dynamik./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,10 €
|
Abst. Kursziel*:
41,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,14%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
23.07.26
|ROUNDUP: Nokia übertrifft Erwartungen - unveränderter KI-Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
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23.07.26
|Nokia-Aktie im Minus: KI-Sparte boomt, doch Nettogewinn schrumpft deutlich (finanzen.at)
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23.07.26
|Nokia übertrifft Erwartungen dank starkem Netzwerk-Geschäft - Aktie steigt (dpa-AFX)
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22.07.26
|Ausblick: Nokia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Euro, Tesla, Nokia, Intel, American Express, Gold, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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20.07.26
|Euro, Tesla, Nokia, Intel, American Express, Gold, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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08.07.26
|Erste Schätzungen: Nokia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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12.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 18 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|8,14
|1,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|07:35
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG