LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Die Prognose für das operative Ergebnis im angelaufenen zweiten Quartal des Anbieters von Netzwerktechnik für den Mobilfunk habe enttäuscht, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ansonsten aber treibe die Stärke im Bereich KI die Modernisierung des Netzwerkinfrastrukturgeschäfts voran./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT





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