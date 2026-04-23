Nokia Aktie
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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Die Prognose für das operative Ergebnis im angelaufenen zweiten Quartal des Anbieters von Netzwerktechnik für den Mobilfunk habe enttäuscht, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ansonsten aber treibe die Stärke im Bereich KI die Modernisierung des Netzwerkinfrastrukturgeschäfts voran./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Underweight
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Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
5,20 €
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
8,74 €
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Abst. Kursziel*:
-40,50%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
8,75 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-40,57%
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Analyst Name::
Simon Coles
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KGV*:
-
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