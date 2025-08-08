Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Im Aufwind
|
08.08.2025 12:31:39
Nordex-Aktie zieht kräftig an - höchster Stand seit Frühjahr 2021
Seit Anfang Juli stieg der Kurs um fast 40 Prozent und am Freitag auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2021. Im Börsenjahr 2025 hat sich der Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt. Der Börsenwert liegt damit bei gut 5,5 Milliarden Euro. Via XETRA geht es am Freitag zeitweise 3,45 Prozent auf 23,36 Euro aufwärts, das bisherige Tageshoch liegt bei 23,44 Euro.
Analyst Phil Buller von der Bank JPMorgan wies in einer Branchenstudie darauf hin, dass Nordex im zweiten Quartal bei den weltweiten Aufträgen für Windkraftturbinen auf Rang eins gelegen habe, gefolgt von Vestas. Vestas legten am Freitag um gut zweieinhalb Prozen zu.
Ein Marktexperte von Bernstein Research merkte an, dass die Aktivitäten auf dem deutschen Markt stark anzögen. Insgesamt würden 2025 landgestützte Windkraftanlagen im Volumen von 14,4 Gigawatt auktioniert. Die bislang in zwei Auktionen vergebenen Konzessionen seien mit 7,5 Gigawatt nahezu doppelt so hoch wie in den ersten beiden Auktionen des vergangenen Jahres.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.08.25
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.08.25
|TecDAX aktuell: TecDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
06.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
Analysen zu Nordex AGmehr Analysen
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|23,32
|3,19%
|Siemens Energy AG
|96,18
|-0,25%
|Vestas Wind Systems A-S
|15,39
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX leicht im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Freitag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen unterhalb der Nulllinie. An den Börsen in Asien waren am Freitag überwiegend schwache Abgaben zu sehen.