Im Aufwind 08.08.2025 12:31:39

Nordex-Aktie zieht kräftig an - höchster Stand seit Frühjahr 2021

Nordex-Aktie zieht kräftig an - höchster Stand seit Frühjahr 2021

Eine beachtliche Sommer-Rally haben zuletzt die Aktien von Nordex hingelegt.

Seit Anfang Juli stieg der Kurs um fast 40 Prozent und am Freitag auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2021. Im Börsenjahr 2025 hat sich der Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt. Der Börsenwert liegt damit bei gut 5,5 Milliarden Euro. Via XETRA geht es am Freitag zeitweise 3,45 Prozent auf 23,36 Euro aufwärts, das bisherige Tageshoch liegt bei 23,44 Euro.

Analyst Phil Buller von der Bank JPMorgan wies in einer Branchenstudie darauf hin, dass Nordex im zweiten Quartal bei den weltweiten Aufträgen für Windkraftturbinen auf Rang eins gelegen habe, gefolgt von Vestas. Vestas legten am Freitag um gut zweieinhalb Prozen zu.

Ein Marktexperte von Bernstein Research merkte an, dass die Aktivitäten auf dem deutschen Markt stark anzögen. Insgesamt würden 2025 landgestützte Windkraftanlagen im Volumen von 14,4 Gigawatt auktioniert. Die bislang in zwei Auktionen vergebenen Konzessionen seien mit 7,5 Gigawatt nahezu doppelt so hoch wie in den ersten beiden Auktionen des vergangenen Jahres.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex

Nordex AG 23,32 3,19%
Siemens Energy AG 96,18 -0,25%
Vestas Wind Systems A-S 15,39 0,16%

