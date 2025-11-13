Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vestas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 160 dänische Kronen angehoben. Er habe nach den starken Quartalszahlen des Windturbinenherstellers seine diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) ein wenig erhöht, schrieb Henry Tarr in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag. Mit einem mehr als 60-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn seien die verbesserten Geschäftsaussichten aber schon im Kurs eingearbeitet./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
160,00 DKK
Rating jetzt: Hold
Hold
Kurs*:
21,32 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update: Buy
Buy
Kurs aktuell:
164,10 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Henry Tarr
KGV*:
-
