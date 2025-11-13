Vestas Wind Systems A-S Aktie
|21,35EUR
|-0,41EUR
|-1,88%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 149 auf 184 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen beginne einen Aufwärtszyklus, schrieb Lucas Ferhani am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Die Nachfrage orientiere sich auf die Jahre 2028 und folgende, und das auch in den USA. Erhebliche Kosten für das Hochfahren der Produktion dürften in den kommenden beiden Jahren aus der Bilanz verschwinden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
184,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
164,10 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|07:13
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|07:13
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|07:13
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:01
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|21,35
|-1,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:42
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|06:45
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG