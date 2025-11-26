Vestas Wind Systems A-S Aktie
|20,11EUR
|0,05EUR
|0,25%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Die Quartalszahlen untermauerten die Trendwende des Windturbinenherstellers, und die Margenverbesserung sei auf einem guten Weg, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Markt unterschätze die Widerstandsfähigkeit in einem negativen Branchenszenario. Die Dänen böten zudem trotz der jüngsten Kursrally eine attraktive Bewertung. Zudem lobte die Expertin das attraktive Cashflow-Profil./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
195,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20,03 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
149,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:34
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|20,11
|0,25%
