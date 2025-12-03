Vestas Wind Systems A-S Aktie

21,55EUR 0,15EUR 0,70%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
<
Unternehmen
Termine
Profil
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
03.12.2025 20:21:22

Vestas Wind Systems A-S Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vestas von 70 auf 80 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21,54 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
158,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

