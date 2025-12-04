Vestas Wind Systems A-S Aktie
|21,18EUR
|0,05EUR
|0,24%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 173 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Für die Windkraftindustrie sind die Experten ebenfalls optimistisch und damit auch für Vestas./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
158,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|08:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|21,18
|0,24%
