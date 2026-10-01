NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|Analystenstimme
|
01.10.2026 13:16:00
NORMA-Aktie reagiert auf Analystenstimme mit deutlichem Plus
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die NORMA Group von 20,40 auf 24 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Sebastian Ubert begründete dies am Donnerstag mit der Bewertung und den Kapitalerträgen des Autozulieferers. Aus dem Aktienrückkauf resultiere ein höherer Buchwert je Aktie.
NORMA-Aktie legt deutlich zu
Die NORMA-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 2,08 Prozent auf 17,68 Euro.
/rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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