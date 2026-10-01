Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
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01.10.2026 16:00:13
NOVAVEST Real Estate AG steigert GRESB-Ergebnis deutlich und erzielt 4 GRESB-Sterne
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Novavest Real Estate AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Medienmitteilung, 1. Oktober 2026
Die Novavest Real Estate AG («NOVAVEST»; SIX Swiss Exchange: NREN) nimmt 2026 zum zweiten Mal am international anerkannten Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teil und erzielt mit 89.6 von 100 Punkten 4 GRESB-Sterne.
Die konsequente Integration von ESG-Kriterien entlang der Immobilienwertschöpfungskette, ein systematisches ESG-Risikomanagement sowie ein aktiver Stakeholder-Dialog sind wesentliche Erfolgsfaktoren für die nachhaltige und wettbewerbsfähige Weiterentwicklung des Immobilienportfolios der NOVAVEST.
Kontaktpersonen:
Dieter Kräuchi, CEO / Fabio Gmür, CFO
Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
Disclaimer
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Novavest Real Estate AG
|Feldeggstrasse 26
|8008 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41442764040
|E-Mail:
|info@novavest.ch
|Internet:
|www.novavest.ch
|ISIN:
|CH0212186248
|Valorennummer:
|21218624
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2409120
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2409120 01.10.2026 CET/CEST
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