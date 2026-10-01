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01.10.2026 16:00:13

NOVAVEST Real Estate AG steigert GRESB-Ergebnis deutlich und erzielt 4 GRESB-Sterne

Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
NOVAVEST Real Estate AG steigert GRESB-Ergebnis deutlich und erzielt 4 GRESB-Sterne

01.10.2026 / 16:00 CET/CEST

Medienmitteilung, 1. Oktober 2026

Die Novavest Real Estate AG («NOVAVEST»; SIX Swiss Exchange: NREN) nimmt 2026 zum zweiten Mal am international anerkannten Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teil und erzielt mit 89.6 von 100 Punkten 4 GRESB-Sterne. 

Gegenüber dem Vorjahr steigert die NOVAVEST ihr Ergebnis deutlich. Wesentlich dazu beigetragen haben insbesondere die vollständige Portfoliozertifizierung nach dem Schweizer Standard SSREI sowie erfolgreich umgesetzte Energieeffizienzmassnahmen.

Die konsequente Integration von ESG-Kriterien entlang der Immobilienwertschöpfungskette, ein systematisches ESG-Risikomanagement sowie ein aktiver Stakeholder-Dialog sind wesentliche Erfolgsfaktoren für die nachhaltige und wettbewerbsfähige Weiterentwicklung des Immobilienportfolios der NOVAVEST.

Dieter Kräuchi, CEO der Novavest Real Estate AG, sagt: «Das neue GRESB-Rating bestätigt die Fortschritte bei der Integration von ESG-Kriterien und die konsequente Weiterentwicklung unseres Immobilienportfolios. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit gehen für uns dabei Hand in Hand: Im Fokus unseres ambitionierten Asset Managements stehen langfristiger Werterhalt, die Reduktion von Risiken und ein effizienter, zukunftsfähiger Betrieb unserer Immobilien. Damit schaffen wir langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre.» 

 

Kontaktpersonen:

Dieter Kräuchi, CEO / Fabio Gmür, CFO

Novavest Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG 
www.novavest.ch 
Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41442764040
E-Mail: info@novavest.ch
Internet: www.novavest.ch
ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2409120

 
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2409120  01.10.2026 CET/CEST

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