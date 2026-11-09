NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
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09.11.2026 21:54:43
NRG Energy (NRG) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Monday, Nov. 9, 2026
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