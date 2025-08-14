NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Sicherheitsbedenken 14.08.2025 03:10:17

NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Gigant kommentiert Gerüchte um Kill-Switches in GPUs

NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Gigant kommentiert Gerüchte um Kill-Switches in GPUs

Der Technologiekonzern NVIDIA positioniert sich in der Cybersicherheitsdebatte und warnt vor den Risiken bestimmter Hardware-Funktionen.

• NVIDIA stellt klar, dass seine GPUs keine Kill-Switches, Hintertüren oder Spyware enthalten
• Unternehmen warnt davor, dass solche Funktionen die globale Cybersicherheit gefährden würden
• Im Vorfeld der Bilanzvorlage sehen Analysten ein kleines Kurspotenzial

In einem aktuellen Blog-Post hat sich NVIDIA zu der Debatte um mögliche Hardware-Kontrollen in seinen Grafikprozessoren (GPUs) geäußert. Das Unternehmen stellte darin klar, dass seine Chips weder Hintertüren, Kill-Switches noch Spyware enthalten.

NVIDIAs Standpunkt zur Hardware-Sicherheit

NVIDIA-GPUs werden in kritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Finanzbranche, der wissenschaftlichen Forschung und autonomen Systemen eingesetzt. Als Reaktion auf Vorschläge von Experten und Politikern, Hardware-Kill-Switches zu implementieren, die GPUs fernsteuern könnten, veröffentlichte das Unternehmen einen Blog-Post von Chief Security Officer David Reber Jr.. Darin heißt es, dass die Einbettung von Hintertüren und Kill-Switches ein "Geschenk für Hacker und feindliche Akteure" wäre, was die globale digitale Infrastruktur untergraben und das Vertrauen in die US-Technologie zerstören würde.

Der Blog-Post verweist auf das historische Beispiel des "Clipper Chip" in den 1990er-Jahren, ein Projekt der NSA, das eine verschlüsselte Kommunikation mit eingebautem Regierungszugang vorsah. Dieses Projekt scheiterte, da es grundlegende Sicherheitslücken schuf. NVIDIA argumentiert daher, dass Kill-Switches und Hintertüren zentrale Schwachstellen schaffen und somit grundlegende Prinzipien der Cybersicherheit verletzen.

Unternehmensphilosophie und Ausblick auf die Aktie

Statt auf riskante Hardware-Funktionen setzt NVIDIA auf eine Sicherheitsphilosophie der "Defense in Depth", bei der mehrere Schutzebenen dafür sorgen, dass keine einzelne Schwachstelle ein System kompromittieren kann. Als Alternative zu Hardcoded-Backdoors unterstützt das Unternehmen offene, transparente Software-Tools zur Leistungsüberwachung und Fehlerbehebung, die jedoch stets unter der Kontrolle des Nutzers stehen und dessen Einverständnis vorussetzen.

Die Veröffentlichung des Blog-Posts erfolgte wenige Wochen vor der anstehenden Bilanzvorlage des Unternehmens. NVIDIA wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 27. August vorlegen. Laut Daten von TipRanks gibt es 38 Analystenbewertungen für die Aktie: 34 raten zum Kauf, drei zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 186,24 US-Dollar. Basierend auf dem letzten NASDAQ-Schlusskurs von 182,70 US-Dollar (8. August) ergibt sich daraus ein Kurspotenzial von 1,94 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie trotzdem im Plus: China warnt wohl vor H20-Chips
NVIDIA-Aktie im Blick: Darum sieht ein Analyst im KI-Riesen eine Gefahr für den Aktienmarkt
NVIDIA im Visier: Chinas Behörden zweifeln an Sicherheit der KI-Chips

Bildquelle: michelmond / Shutterstock.com,Poetra.RH / Shutterstock.com,Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

11.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.08.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
15.07.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 155,04 -0,88% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stabil -- DAX beendet Tag im Plus -- Wall Street verabschiedet sich höher -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43.000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegte. In den USA griffen Anleger zu. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen