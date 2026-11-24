With all the buzz surrounding Nvidia's (NASDAQ:NVDA) earnings report on Nov. 17 and the turmoil brought on by Jensen Huang's resignation and reinstatement, you may have overlooked something interesting unrelated to financial results.

In the company's earnings call with analysts, CFO Colette Kress discussed Nvidia's plans to secure artificial intelligence (AI) agents, and one of the companies she mentioned was cybersecurity specialist CrowdStrike (NASDAQ:CRWD).

That's a name familiar to Nvidia investors. In September, Huang called CrowdStrike Nvidia’s top cybersecurity partner. The companies were already collaborating on AI-powered security software.

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