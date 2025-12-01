NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
01.12.2025 15:35:00
Nvidia Just Delivered Amazing News to Investors for 2026
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been around for more than 30 years, but it's in recent years that this tech giant has seen earnings and its stock price truly take off. In its earlier days, the company's biggest business was serving chips to the video gaming market, and this progressively powered revenue higher. About a decade ago, though, Nvidia saw a new and potentially massive opportunity -- artificial intelligence (AI) -- and decided to dive in, designing its chips specifically to suit this technology.This decision proved to be game-changing for Nvidia. It resulted in revenue and profit soaring in the triple digits to record levels -- and Nvidia securing the leading position in a market set to reach into the trillions of dollars just a few years from now. Still, investors have worried about various headwinds that could interrupt Nvidia's incredible story -- from any slowdown in AI spending to increased pressure from rival chip designers.And concerns gathered momentum this year as AI stocks' valuations climbed, and investors started worrying about the formation of a possible AI bubble. But, during Nvidia's recent earnings report, the company announced solid numbers and delivered amazing news to investors for 2026. Let's find out more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!




Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|154,22
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.