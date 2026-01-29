:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
29.01.2026 20:45:00
Nvidia's Next-Gen GPU Could be Coming to Intel Foundry
DigiTimes reported on Wednesday that Nvidia is planning to tap Intel's (NASDAQ: INTC) foundry for some manufacturing and advanced packaging needs beginning in 2028. Nothing has been confirmed, so this remains in the realm of rumors and speculation. However, it does line up with comments made by Intel management during the fourth-quarter earnings call.If this Nvidia rumor is true, Intel's foundry business will get a significant boost from the king of AI chips.Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|14 520,00
|-1,83%
|Intel Corp.
|39,10
|-3,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.