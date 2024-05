NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach

Um 15:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,03 Prozent tiefer bei 39 860,69 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,468 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,172 Prozent leichter bei 39 804,40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 39 872,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 798,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 39 890,91 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0,323 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 239,98 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.02.2024, einen Stand von 39 069,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 286,58 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,69 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,29 Prozent auf 40,13 USD), Cisco (+ 0,97 Prozent auf 47,40 USD), Salesforce (+ 0,74 Prozent auf 285,86 USD), Amazon (+ 0,64 Prozent auf 184,32 USD) und Walmart (+ 0,55 Prozent auf 65,51 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Dow (-1,29 Prozent auf 58,15 USD), Chevron (-1,12 Prozent auf 158,18 USD), Nike (-0,81 Prozent auf 92,07 USD), Home Depot (-0,39 Prozent auf 334,84 USD) und Walt Disney (-0,21 Prozent auf 102,79 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 204 947 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,911 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,64 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at