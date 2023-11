NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsschluss agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Letztendlich ging der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 34 095,86 Punkten aus dem Montagshandel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 10,510 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,213 Prozent schwächer bei 33 988,83 Punkten in den Montagshandel, nach 34 061,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 34 167,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 33 989,72 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 06.10.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 407,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 35 065,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, lag der Dow Jones bei 32 403,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 2,90 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 1,46 Prozent auf 179,23 USD), Amgen (+ 1,10 Prozent auf 272,83 USD), Microsoft (+ 1,06 Prozent auf 356,53 USD), Merck (+ 0,93 Prozent auf 104,34 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,76 Prozent auf 144,08 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-1,54 Prozent auf 21,77 USD), Walt Disney (-1,23 Prozent auf 84,02 USD), Goldman Sachs (-1,13 Prozent auf 323,91 USD), Boeing (-1,08 Prozent auf 192,95 USD) und Verizon (-1,05 Prozent auf 35,64 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 195 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 6,59 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at