Mittwochshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel schlussendlich 0,48 Prozent auf 45 490,92 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,173 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,358 Prozent tiefer bei 45 547,62 Punkten, nach 45 711,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 45 731,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 45 380,06 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 44 175,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 866,87 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 10.09.2024, einen Stand von 40 736,96 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 7,31 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 770,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3,85 Prozent auf 177,33 USD), Chevron (+ 1,90 Prozent auf 157,79 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 68,13 USD), Caterpillar (+ 1,15 Prozent auf 422,91 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,90 Prozent auf 300,54 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-3,76 Prozent auf 242,57 USD), Amazon (-3,32 Prozent auf 230,33 USD), Apple (-3,23 Prozent auf 226,79 USD), McDonalds (-2,11 Prozent auf 305,94 USD) und Walmart (-1,84 Prozent auf 100,41 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54 216 072 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,498 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,27 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at