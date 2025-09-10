Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Blick 10.09.2025 22:34:43

Mittwochshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels

Mittwochshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels

So bewegte sich der Dow Jones schlussendlich.

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel schlussendlich 0,48 Prozent auf 45 490,92 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,173 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,358 Prozent tiefer bei 45 547,62 Punkten, nach 45 711,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 45 731,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 45 380,06 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 44 175,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42 866,87 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 10.09.2024, einen Stand von 40 736,96 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 7,31 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 770,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3,85 Prozent auf 177,33 USD), Chevron (+ 1,90 Prozent auf 157,79 USD), Cisco (+ 1,17 Prozent auf 68,13 USD), Caterpillar (+ 1,15 Prozent auf 422,91 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,90 Prozent auf 300,54 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-3,76 Prozent auf 242,57 USD), Amazon (-3,32 Prozent auf 230,33 USD), Apple (-3,23 Prozent auf 226,79 USD), McDonalds (-2,11 Prozent auf 305,94 USD) und Walmart (-1,84 Prozent auf 100,41 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54 216 072 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,498 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,27 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 196,90 -3,24% Amazon
Apple Inc. 193,26 -3,23% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 363,50 2,11% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 132,38 -0,65% Chevron Corp.
Cisco Inc. 57,34 -0,35% Cisco Inc.
JPMorgan Chase & Co. 255,05 0,22% JPMorgan Chase & Co.
McDonald's Corp. 261,20 -2,04% McDonald's Corp.
Microsoft Corp. 428,55 0,66% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 151,28 3,97% NVIDIA Corp.
Salesforce 207,45 -3,89% Salesforce
Verizon Inc. 36,97 -0,62% Verizon Inc.
Walmart 86,88 -0,31% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 490,92 -0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX gehen etwas tiefer aus dem Handel -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex haben am Mittwoch abgegeben. An der Wall Street waren unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen