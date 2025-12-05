Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
05.12.2025 10:19:00
Office-Abos werden teurer: Microsoft hebt Preise kräftig an
Microsoft kündigt Preiserhöhungen für alle M365-Abonnements an. Die neuen Preise gelten ab Juli 2026, Begründung sind neue KI-Features.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|413,75
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.