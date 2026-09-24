OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
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24.09.2026 13:35:00
OHB schaltet Sonde Ramses erstmals ein
OHB hat eine Sonde aktiviert, die ESA und JAXA Anfang 2028 zu einem erdnahen Asteroiden schicken wollen. Die Mission dient zur planetaren Verteidigung.
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