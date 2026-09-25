OHB Aktie
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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für OHB nach einer Roadshow von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze die Wachstumsdynamik und das mittelfristige Auftragspotenzial des Spezialisten für Raumfahrtsysteme, schrieb Sriram Krishnan am Donnerstag. Die jüngste Kursschwäche bringe eine gute Gelegenheit für einen Wiedereinstieg mit sich./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
175,20 €
|
Abst. Kursziel*:
71,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
183,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,58%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OHB SE
|
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24.09.26
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24.09.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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24.09.26
|TecDAX-Titel OHB SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in OHB SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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24.09.26
|EQS-News: OHB Sweden und Saab unterzeichnen Absichtserklärung für Zusammenarbeit im Bereich weltraumgestützter Verteidigungsfähigkeiten (EQS Group)
Analysen zu OHB SE
|11:30
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:04
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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