FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für OHB nach einer Roadshow von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze die Wachstumsdynamik und das mittelfristige Auftragspotenzial des Spezialisten für Raumfahrtsysteme, schrieb Sriram Krishnan am Donnerstag. Die jüngste Kursschwäche bringe eine gute Gelegenheit für einen Wiedereinstieg mit sich./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET



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