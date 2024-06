OMV-Aktie deutlich tiefer nach Dividendenabschlag - OMV erhält Ölfeld im Schwarzen Meer

Bei seiner Hauptversammlung im Mai hatte das ATX -Schwergewicht eine Dividende in Höhe von 5,05 Euro je Aktie beschlossen. Sie setzt sich aus 2,95 Euro reguläre Dividende und 2,10 Euro Sonderdividende zusammen und wurde nun an die Aktionäre ausbezahlt.

An der Wiener Börse standen die OMV-Aktien zur Wochenmitte letztlich 8,95 Prozent tiefer bei 41,08 Euro. Damit kosteten sie 4,04 Euro weniger als zum Handelsschluss am Vortag. Ohne die Dividendenausschüttung, die höher ausfiel als der Kursabschlag, hätten die OMV-Aktien zur Wochenmitte somit eigentlich im Plus gelegen.

OMV erhält 100 Prozent des Ölfelds im Schwarzen Meer

Die bulgarische Regierung hat beschlossen, dass Totalenergies seine Anteile am Öl- und Gasfeld Khan Asparuh im bulgarischen Teil des Schwarzen Meeres an die OMV übertragen darf. Damit wird der österreichische Mineralölkonzern künftig 100 Prozent der Rechte an dem Ölfeld halten, schreibt die bulgarische Nachrichtenagentur BTA. Konkret darf Total E&P Bulgaria seine 57,14 Prozent an dem Gebiet an die OMV Offshore Bulgaria GmbH übergeben.

Zugleich wurden die Rechte an dem Öl- und Gasfeld um 23 Monate verlängert. Dies wurde mit "höherer Gewalt" angesichts des Krieges in der Ukraine sowie dem Rückzug von Total aus dem Projekt begründet, schreibt die BTA.

Der "1-21 Han Asparuh Block" liegt in der bulgarischen Wirtschaftszone im Schwarzen Meer. Der Vertrag zur Erkundung des Gebiets läuft seit September 2012. Ursprünglich hatte Total E&P Bulgaria einen fünfjährigen Vertrag, 2013 stiegen die OMV Offshore Bulgaria and Repsol Bulgaria ein, wobei Repsol 2020 wieder ausstieg und seine Anteile an die beiden anderen Partner übertrug.

Redaktion finanzen.at / APA