OMV-Aktie: Vertrag des OMV-Financhefs Florey wurde bis 2025 verlängert

Das gab das Unternehmen nach der Aufsichtsratssitzung am Montag bekannt. Zudem bestehe eine Verlängerungsoption bis Ende Juni 2027. Florey ist seit 1. Juli 2016 Finanzvorstand der OMV

Der gebürtige Grazer Florey war bis Juni 2016 Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des finnischen Stahlkonzerns Outukumpu. Von 2002 bis 2012 war er weltweit in verschiedenen Positionen für die Firma thyssenkrupp tätig. Sein Studium hatte Florey an der technischen Universität Graz im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau parallel zu seinem Musikstudium an der Musikuniversität Graz absolviert.

APA