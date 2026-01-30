Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
30.01.2026 07:52:00
OpenAI: Amazon will mit bis zu 50 Milliarden Dollar bei ChatGPT einsteigen
Der ChatGPT-Pionier OpenAI benötigt Geld und Rechenleistung, um weiter wachsen zu können. Nach Medieninformationen sieht jetzt Amazon die Gelegenheit für einen groß angelegten Einstieg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
