Optimismus in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 2,08 Prozent stärker bei 4 559,00 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,087 Prozent auf 4 469,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 465,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 469,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 560,97 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 4 521,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 065,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 153,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,02 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 568,80 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 6,56 Prozent auf 159,16 EUR), Siemens (+ 3,05 Prozent auf 166,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,44 Prozent auf 116,56 EUR), UniCredit (+ 1,81 Prozent auf 26,98 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,81 Prozent auf 2,82 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Stellantis (-0,55 Prozent auf 19,40 EUR), adidas (-0,27 Prozent auf 166,82 EUR), Ferrari (-0,13 Prozent auf 307,40 EUR), Enel (+ 0,02 Prozent auf 6,34 EUR) und Infineon (+ 0,09 Prozent auf 34,85 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 613 357 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 331,059 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

