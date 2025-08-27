Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag fester

Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,38 Prozent auf 4 579,85 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,150 Prozent höher bei 4 569,28 Punkten in den Handel, nach 4 562,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 585,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 566,44 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,924 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 4 510,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 563,09 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.08.2024, einen Wert von 4 498,87 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,56 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 1,49 Prozent auf 10,63 GBP), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 136,25 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 102,18 CHF), GSK (+ 0,81 Prozent auf 14,81 GBP) und AstraZeneca (+ 0,71 Prozent auf 119,56 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3,04 Prozent auf 5,39 EUR), BASF (-1,56 Prozent auf 46,63 EUR), HSBC (-0,57 Prozent auf 9,55 GBP), UniCredit (-0,53 Prozent auf 66,21 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,46 Prozent auf 94,68 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 821 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2025 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at