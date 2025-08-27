HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Kursverlauf
|
27.08.2025 12:27:42
Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag fester
Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,38 Prozent auf 4 579,85 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,150 Prozent höher bei 4 569,28 Punkten in den Handel, nach 4 562,45 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 4 585,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 566,44 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,924 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 4 510,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 563,09 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.08.2024, einen Wert von 4 498,87 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,56 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 1,49 Prozent auf 10,63 GBP), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 136,25 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 102,18 CHF), GSK (+ 0,81 Prozent auf 14,81 GBP) und AstraZeneca (+ 0,71 Prozent auf 119,56 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3,04 Prozent auf 5,39 EUR), BASF (-1,56 Prozent auf 46,63 EUR), HSBC (-0,57 Prozent auf 9,55 GBP), UniCredit (-0,53 Prozent auf 66,21 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,46 Prozent auf 94,68 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 821 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
2025 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
12:27