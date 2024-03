Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus

Am vierten Tag der Woche geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 4 402,16 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,411 Prozent fester bei 4 390,39 Punkten, nach 4 372,41 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 390,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 404,29 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,470 Prozent nach oben. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 4 252,25 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.12.2023, den Wert von 4 078,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 816,26 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,58 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 3,45 Prozent auf 4,31 GBP), Rio Tinto (+ 2,04 Prozent auf 50,42 GBP), HSBC (+ 2,04 Prozent auf 6,16 GBP), BNP Paribas (+ 1,82 Prozent auf 62,90 EUR) und BASF (+ 1,58 Prozent auf 52,70 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BAT (-1,84 Prozent auf 23,50 GBP), Roche (-0,50 Prozent auf 229,80 CHF), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,30 Prozent auf 846,80 EUR), Nestlé (-0,03 Prozent auf 94,52 CHF) und GSK (-0,01 Prozent auf 16,47 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 3 305 767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 536,328 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,99 erwartet. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at