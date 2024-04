Optimismus in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt schicken den DAX am Montagmorgen erneut ins Plus.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 18 025,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,810 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,041 Prozent fester bei 17 937,62 Punkten in den Montagshandel, nach 17 930,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 937,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 048,23 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat, am 15.03.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 17 936,65 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 15.01.2024, einen Stand von 16 622,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der DAX 15 807,50 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,49 Prozent. Bei 18 567,16 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell adidas (+ 3,05 Prozent auf 202,40 EUR), Siemens (+ 2,36 Prozent auf 176,74 EUR), Covestro (+ 1,30 Prozent auf 50,46 EUR), Rheinmetall (+ 1,14 Prozent auf 549,40 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,99 Prozent auf 51,12 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Bayer (-1,17 Prozent auf 26,65 EUR), Siemens Energy (-0,96 Prozent auf 17,46 EUR), Merck (-0,91 Prozent auf 152,20 EUR), QIAGEN (-0,91 Prozent auf 37,77 EUR) und Symrise (-0,53 Prozent auf 104,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 507 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 199,665 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

