21.11.2025 09:29:23
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter
Am Freitag steht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,14 Prozent im Minus bei 23 013,07 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,997 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,36 Prozent auf 22 963,17 Punkte an der Kurstafel, nach 23 278,85 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 23 031,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 943,06 Punkten.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 3,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der DAX bei 24 330,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 293,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 19 146,17 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,92 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 210,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 27,27 EUR), QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 39,68 EUR), Scout24 (+ 0,51 Prozent auf 88,00 EUR) und Beiersdorf (+ 0,25 Prozent auf 87,98 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 104,50 EUR), Rheinmetall (-4,76 Prozent auf 1 559,00 EUR), Infineon (-3,01 Prozent auf 31,92 EUR), Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 29,04 EUR) und Commerzbank (-2,13 Prozent auf 31,24 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 536 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 233,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,32 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,00
|1,27%
|BASF
|43,15
|2,28%
|Beiersdorf AG
|88,88
|1,74%
|Commerzbank
|31,54
|0,51%
|Deutsche Bank AG
|29,14
|0,07%
|Deutsche Börse AG
|214,20
|3,48%
|Deutsche Telekom AG
|27,59
|2,53%
|Infineon AG
|31,71
|0,22%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,17
|1,18%
|QIAGEN N.V.
|39,90
|1,09%
|Rheinmetall AG
|1 530,50
|-5,14%
|SAP SE
|206,60
|1,95%
|Scout24
|87,85
|1,86%
|Siemens Energy AG
|102,05
|-5,73%
