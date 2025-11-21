Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start im Plus

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Um 09:27 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 23 080,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 080,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 942,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 21.10.2025, bei 24 323,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 277,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.11.2024, den Stand von 19 168,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,61 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 210,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 27,27 EUR), QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 39,68 EUR), Scout24 (+ 0,51 Prozent auf 88,00 EUR) und Beiersdorf (+ 0,25 Prozent auf 87,98 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-6,78 Prozent auf 104,50 EUR), Rheinmetall (-4,76 Prozent auf 1 559,00 EUR), Infineon (-3,01 Prozent auf 31,92 EUR), Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 29,04 EUR) und Commerzbank (-2,13 Prozent auf 31,24 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 536 243 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,980 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,32 Prozent bei der BASF-Aktie an.

