Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Um 15:56 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,43 Prozent auf 18 431,00 Punkte an.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 172,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 470,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 18 193,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 940,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, mit 16 175,50 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,08 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 4,21 Prozent auf 34,50 EUR), Bayer (+ 3,58 Prozent auf 27,20 EUR), Deutsche Bank (+ 2,89 Prozent auf 15,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 26,11 EUR) und QIAGEN (+ 2,63 Prozent auf 38,61 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Sartorius vz (-1,39 Prozent auf 206,20 EUR), MTU Aero Engines (-0,40 Prozent auf 246,80 EUR), Merck (-0,37 Prozent auf 149,05 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,37 Prozent auf 53,78 EUR) und Henkel vz (+ 0,46 Prozent auf 82,92 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 461 345 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at