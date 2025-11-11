Bayer Aktie
|26,34EUR
|-0,16EUR
|-0,60%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Bayer müsse wohl mit etlichen Belastungsfaktoren zurechtkommen. Die Kontrolle des freien Barmittelzuflusses und der Schuldenabbau blieben entscheidend. Wichtige Kursfaktoren seien die Quartalszahlen am 12. November und der anstehende Kapitalmarkttag./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,07%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
09:29
|Optimismus in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)