26,34EUR -0,16EUR -0,60%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

11.11.2025 07:25:16

Bayer Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Bayer müsse wohl mit etlichen Belastungsfaktoren zurechtkommen. Die Kontrolle des freien Barmittelzuflusses und der Schuldenabbau blieben entscheidend. Wichtige Kursfaktoren seien die Quartalszahlen am 12. November und der anstehende Kapitalmarkttag./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Hold
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26,47 € 		Abst. Kursziel*:
-5,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,07%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

